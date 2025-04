Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Kreuzungsunfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Am 23.04.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Frankfurter Damm und Carl-Ruß-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem 3er BMW die Straße Frankfurter Damm und verlor aus bislang ungeklärter Ursache beim Abbiegevorgang in die Carl-Ruß-Straße die Kontrolle über das Fahrzeug. Der BMW stieß gegen einen Baum auf einer Verkehrsinsel und drehte sich in der Folge aufs Dach. Sowohl der Fahrer, als auch seine 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Der Sachschaden liegt bei circa 5.000 Euro. Die Carl-Ruß-Straße wurde während der Maßnahmen zeitweise gesperrt.

