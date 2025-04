Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (22.04.2025, 17:00 Uhr) versuchte ein unbekannter Mann T-Shirts in einem vierstelligen Gesamtwert zu stehlen. Ein Ladendetektiv (49) beobachtete den Mann, wie dieser mehrere T-Shirts unter seiner Winterjacke versteckte. Der 49-Jährige sprach den Dieb daraufhin an und hielt ihn fest. Der Unbekannte holte daraufhin die T-Shirts unter seiner Jacke hervor. Folglich riss sich der Dieb los und verließ das Geschäft in die Schlössergasse. Anschließend setzte er seine Flucht über die Grünstraße, die Neumarktstraße und in die Erholungsstraße fort. Dann verlor sich der Fluchtweg. Der Flüchtige ist circa 25 Jahre alt und 1,70m groß. Er hatte kurze, dunkle Haare und einen kurzen dunklen Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Winterjacke, einen grauen Pullover, eine blaue Jeans und schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell