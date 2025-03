POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrolle

Polizeidirektion Landau

Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist in Deutschland ein großes Problem und eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück - wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes. Innerhalb einer Stunde wurden gestern Mittag (27.05.2025, 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr) 11 Autofahrer kontrolliert, die während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten. Sie erhalten einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Drei weitere Fahrer waren nicht gegurtet. Sie wurden gebührenpflichtig mit 30 Euro verwarnt.

