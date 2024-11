Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Wanna - zwei Personen leicht verletzt (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Wanna. Am gestrigen Montag (04.11.2024) kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Landesstraße in Wanna. Nach derzeitigem Stand wollte ein 42-jähriger Ihlienworther mit seinem PKW nach links in die Hermann-Rauhe-Straße abbiegen. Hierbei übersah er aus bislang unbekannten Gründen den entgegenkommenden PKW einer 23-jährigen Frau aus Nordleda. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei welchem beide Personen leicht verletzt wurden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

