Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW landet nach Ausweichmanöver nach Wildwechsel im Bereich Steinau im Graben (Lichtbild in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Steinau. Am 04.11.2024, gegen 06.00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Cadenberge den Flögelner Weg in Richtung Flögeln, als mehrere Rehe die Fahrbahn kreuzten. Der junge Mann wich mit seinem VW den Tieren aus, verlor aber hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW kam in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Der Pkw, an dem ein Schaden von ca. 2600 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell