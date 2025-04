Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt vier mutmaßliche Einbrecher fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Dienstag (22.04.2025, gegen 03:50 Uhr) nahm die Polizei vier Männer nach einem Wohnungseinbruch fest. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße alarmierte die Polizei, nachdem er verdächtige Geräusche aus der Wohnung eines Nachbarn vernahm. Da sich der Nachbar derzeit zur Behandlung in einem Krankenhaus befindet schöpfte der Hinweisgeber Verdacht und wählte den polizeilichen Notruf. Beim Betreten der Wohnung stellten die eingesetzten Beamten vier Georgier fest (2 x 28, 31 und 39), die nach ersten Erkenntnissen gewaltsam in die Wohnung eingedrungen sein dürften. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen fanden die Einsatzkräfte beweiserhebliches Material, welches sichergestellt wurde. Zudem wurden zwei in Frankreich angemietete Pkw sichergestellt, mit denen die Tatverdächtigen mutmaßlich nach Deutschland einreisten. Im Rahmen von Ermittlungen stellte die Polizei an drei weiteren Wohnhäusern Einbruchspuren fest, in denen eine zeitliche und örtliche Nähe zu der obigen Tat gegeben ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die vier in Deutschland wohnungslosen Tatverdächtigen heute dem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden haben wird. Für den Fall einer Verurteilung drohen den Beschuldigten wegen Wohnungseinbruchdiebstahls Haftstrafen zwischen einem und zehn Jahren.

