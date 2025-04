Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (24.04.2025, um 12:00 Uhr) ereignete sich auf der Berliner Straße in Höhe der Schwarzbach ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Ein 29-Jähriger war mit seinem Ford Focus auf der Berliner Straße in Richtung Westen unterwegs. Als er in Höhe der Schwarzbach nach links auf den Berliner Platz abbiegen wollte, kam es auf der Linksabbiegerspur zu einem Zusammenstoß mit einer 44-jährigen Fußgängerin. Die Frau erlitt Verletzungen, die zum heutigen Zeitpunkt (25.04.2025) nicht mehr lebensbedrohlich sind. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Ford entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zudem stellten die eingesetzten Beamten den Pkw sicher. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr.

