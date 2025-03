POL-PPRP: Autos nach Straßenrennen sichergestellt

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte entwendeten am Dienstag (18.03.2025), zwischen 16:23 Uhr und 17:08 Uhr, eine Handtasche aus einem grauen Mercedes SUV. Das Auto war zum Tatzeitpunkt in der Rheinuferstraße in der Nähe der dortigen Kindertagesstätte am Lichtenberger Ufer geparkt und war unverschlossen. In der Handtasche befanden sich eine EC-Karte und ein Personalausweis. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

mehr