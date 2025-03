Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Reifen platt gestochen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte stachen in der Nacht von Montag (17.03.2025) auf Dienstag (18.03.2025) einen Reifen eines Toyota Corollas platt. Das Auto stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz im Bereich Pasadenaallee / Lorientaallee. Wer kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

