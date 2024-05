Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag (12.05.2024), gegen 15:00 Uhr, kam es an der Einmündung Pasadenaallee zur Ludwig-Bertram-Straße zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine 31-Jährige unerlaubterweise nach links in die Ludwig-Bertram-Straße einbog und mit dem entgegenkommenden Auto einer 28-Jährigen kollidierte. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt. Das Auto der 31-Jährigen wurde außerdem auf ein an der Einmündung wartendes Auto geschleudert. Die Fahrzeuge der 28-Jährigen und der 31-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

