Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Zeugen gesucht Am Dienstagabend (18.03.2025, 22:28 Uhr) schlugen circa sieben Personen, im Alter von 27 bis 55 Jahren, vor einem Anwesen in der Kerschensteinerstraße (Nähe Comeniusstraße) aufeinander ein und beleidigten sich gegenseitig. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt derzeit den Auslöser des Streits und sucht weitere Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

