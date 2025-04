POL-WI: 69-jähriger Mann beraubt +++ Festnahme nach Autodiebstahl +++ Polizeieinsätze +++ Falscher Wasserwerker +++ Einbrüche +++ Autos aufgebrochen +++ Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. 69-jähriger Mann beraubt,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 15.04.2025, 10.05 Uhr

(pl)Ein 69-jähriger Mann wurde am Dienstagvormittag in der Dotzheimer Straße von einem unbekannten Täter beraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 10.05 Uhr auf dem Gehweg von einem etwa 25-30 Jahre alten Mann mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert worden. Nachdem der 69-Jährige dem Räuber daraufhin sein unmittelbar zuvor an einem Geldautomaten abgehobenes Bargeld übergeben habe, sei der Täter über den Loreleiring in Richtung Mittelheimer Straße davongerannt. Dort habe ihn dann eine nacheilende Zeugin aus den Augen verloren. Der Räuber wurde als ca. 25-30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schmächtig, mit einem "westeuropäischen" Erscheinungsbild, dunklen schwarzen Haaren sowie einem ungepflegten Vollbart beschrieben. Getragen habe er einen dunklen Kapuzenpullover mit einer roten Aufschrift, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Festnahme nach Autodiebstahl,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauser-Straße, 15.04.2025, 19:45 Uhr

(pl)Am Dienstagabend kam es in Wiesbaden nach einem vorangegangenen Autodiebstahl in Bad Homburg zu einer Festnahme. Ein Polizeibeamter der Polizeistation Bad Homburg war gegen 19.30 Uhr auf der Heimfahrt vom Tagdienst, als er auf der A 66 einen grauen Mercedes sichtete, welcher in der vergangenen Woche in Bad Homburg entwendet worden war. Der Beamte selbst hatte mit seinem Streifenpartner die Strafanzeige aufgenommen. Sofort wurden Kräfte der Polizeiautobahnstation und des 3. Polizeireviers herangezogen und das gestohlene Fahrzeug von den beiden Insassen letztlich in der Erich-Ollenhauer-Straße mit laufendem Motor zurückgelassen. Das Duo flüchtete zu Fuß, konnte aber festgenommen werden. Der Fahrzeugführer war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Der gestohlene Mercedes sowie die Mobiltelefone der beiden 17 und 19 Jahre alten Festgenommenen wurden sichergestellt und das Duo für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen.

3. Straftat im Internet angedroht - Polizeieinsatz, Wiesbaden, 15.04.2025

(pl)Am Dienstag löste die Androhung einer Straftat im Internet einen Polizeieinsatz aus. Ein Wiesbadener drohte auf einer Kommunikationsplattform mit der Begehung einer Straftat. Nach Bekanntwerden dieses Sachverhaltes wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen eingeleitet und die Wohnanschrift des Mannes aus Bierstadt in den späten Abendstunden von zahleichen Polizeikräften umstellt. Gegen 01.20 Uhr konnte der Tatverdächtige dann schließlich aus dem Haus gesprochen und widerstandslos festgenommen werden. Er wurde einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Schussähnliche Geräusche gemeldet,

Wiesbaden-Sonnenberg, Am Allersberg, 15.04.2025, 22.00 Uhr

(pl)Im Bereich des Kurparks kam es am Dienstagabend aufgrund schussähnlicher Geräusche zu einem Polizeieinsatz. Gegen 22.00 Uhr wurden der Polizei von einem Anwohner der Straße "Am Allersberg" zwei schussähnliche Geräusche aus Richtung des Kurparks gemeldet. Des Weiteren habe er ein Wortgefecht zwischen vermutlich zwei Personen wahrnehmen können. Aufgrund des Sachverhaltes wurden unmittelbar zahlreiche Polizeikräfte vor Ort entsandt. Da die Absuche der Umgebung jedoch zu keinen weiteren Erkenntnissen führte, konnte die Ursache der gemeldeten Geräusche bislang nicht geklärt werden.

5. Falscher Wasserwerker,

Wiesbaden-Schierstein, Moselstraße, 14.04.2025, 12.40 Uhr

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Moselstraße in Schierstein wurde am Montagmittag eine Wiesbadenerin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Nachdem zuvor durch eine Handwerksfirma in der Wohnung der Geschädigten ein Wasserzähler ausgetauscht wurde, erschien kurz darauf gegen 12.40 Uhr erneut ein Arbeiter bei der Geschädigten, welcher angab, von der Firma zu sein und nochmals unter dem Waschbecken die Rohre überprüfen zu müssen. In der Wohnung lenkte der angebliche Arbeiter die Frau geschickt ab. Später musste sie dann feststellen, dass ihr Schlafzimmer durchwühlt und Schmuck entwendet wurde. Der Handwerker soll etwa 50-60 Jahre alt sowie ca.1,80 Meter groß gewesen sein und wenig Haare gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze Jacke mit einer orangefarbenen Warnweste. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

6. Autohändler von Einbrechern heimgesucht und zwei Fahrzeuge entwendet, Mainz-Kastel, Am Weyer, 14.05.2025 bis 15.04.2025

(pl)Unbekannte Täter brachen zwischen Montag und Dienstag in der Straße "Am Weyer" in Kastel in den gemeinsamen Bürocontainer zweier Autohändler ein und entwendeten im weiteren Verlauf zwei Fahrzeuge. Die Täter hatten sich durch eine aufgehebelte Tür Zutritt zu den Büroräumlichkeiten verschafft und hieraus neben einem Laptop und einem Kfz-Diagnosegerät auch einen Fahrzeugschlüssel mitgehen lassen, mit welchen sie dann im Anschluss den dazugehörigen grauen Audi A 4 vom Gelände entwendeten. Damit nicht genug stahlen die Täter auch noch einen roten Audi A6 und ergriffen mit den beiden Fahrzeugen in unbekannte Richtung die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Zwei gescheiterte Einbrüche,

Wiesbaden, 13.04.2025, 22.00 Uhr bis 15.04.2025, 11.00 Uhr

(pl)In den vergangenen Tagen scheiterten unbekannte Täter beim Versuch, in zwei Lokalitäten im Bereich der Gerichtsstraße und der Manteuffelstraße einzubrechen. Während die Einbrecher in der Gerichtsstraße zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag zugange waren, schlugen die Täter in der Manteuffelstraße in der Nacht zum Montag zu und lösten gegen 04.15 Uhr einen Alarm aus. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Autoaufbrecher in Tiefgarage zugange, Wiesbaden, Karlsbader Platz, 14.04.2025, 19.00 Uhr bis 15.04.2025, 08.30 Uhr

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurden am Karlsbader Platz in der Tiefgarage mehrerer Mehrfamilienhäuser mindestens drei geparkte Fahrzeuge von Autoaufbrechern angegangen. Die Täter verschafften sich in zwei Fällen durch eine eingeschlagene Scheibe und einmal auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen und ließen hieraus unter anderem Bargeld, eine Jacke, Sonnenbrillen sowie Schmuckstücke mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

9. Unfall beim Abbiegen,

Wiesbaden-Biebrich, Konrad-Adenauer-Ring, 15.04.2025, 14.45 Uhr

(pl)Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Konrad-Adenauer-Ring wurden am Dienstagnachmittag vier Personen verletzt. Ein 82-jähriger Autofahrer war gegen 14.45 Uhr mit seinem Mercedes von der Schiersteiner Straße kommend auf dem Konrad-Adenauer-Ring unterwegs, als er bei rotzeigender Ampel in den Einmündungsbereich zur Steinberger Straße einfuhr und mit einem Fahrschulfahrzeug zusammenstieß. Der 82-jährige Unfallverursacher und dessen Beifahrerin sowie der 18-jährige Fahrschüler und dessen Fahrlehrer wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

