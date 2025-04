Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bei Treffen mit Internetbekanntschaft beraubt +++ Auseinandersetzungen +++ Einbrecher zugange +++ Vorsicht beim Geldwechseln +++ Schockanruf +++ Farbschmiererei +++ Religiöse Figur beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Bei Treffen mit Internetbekanntschaft beraubt, Wiesbaden, 11.04.2025, 15.00 Uhr

(pl)In Wiesbaden ist am Freitagnachmittag ein 56-jähriger Mann bei einem Treffen mit seiner Internetbekanntschaft beraubt worden. Der 56-Jährige hatte sich im Internet über eine Dating-Plattform mit einem Mann verabredet. Gemeinsam seien die beiden dann in dem schwarzen SUV des Geschädigten in ein Feld bei Kloppenheim gefahren. Dort habe die Verabredung den 56-Jährigen mit einem Messer bedroht und die Herausgabe seiner Wertsachen gefordert. Nachdem der Geschädigte daraufhin sein Handy und ein Tablet übergeben habe, seien sie mit dem Auto zu einer Bankfiliale weitergefahren und hätten zwischendurch noch einen Komplizen des Räubers eingesammelt. Während der Fahrt sei der 56-Jährige weiter bedroht und auch körperlich attackiert worden. Als sie dann gegen 15.00 Uhr die Bankfiliale erreichten, wo es zu einer erzwungenen Geldabhebung kommen sollte, verursachte einer der Räuber mit dem Pkw des Geschädigten im Bereich der Wandersmannstraße einen Verkehrsunfall, woraufhin das Duo schließlich zu Fuß in Richtung Berliner Straße flüchtete. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Räuber wurden als Anfang 20 beschrieben. Beide sollen kurze, schwarze, krause Haare gehabt haben und mit dunklen Trainingsanzügen bekleidet gewesen sein. Einer der beiden sei ca. 1,95 Meter groß sowie etwa 80-90 Kilogramm schwer und der Zweite ca. 1,80 Meter groß sowie etwa 60-70 Kilogramm schwer gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Angegriffen und Handy entwendet,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße. 12.04.2025, 18.15 Uhr

(pl)Am Samstagabend wurde einem 45-jährigen Mann in der Dotzheimer Straße im Rahmen einer Auseinandersetzung das Handy entwendet. Vier Männer sollen den 45-Jährigen gegen 18.15 Uhr nach vorangegangenen Streitigkeiten körperlich angegriffen und dessen Handy an sich genommen haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Auseinandersetzung in Bar,

Wiesbaden, Frankenstraße, 12.04.2025, 19.50 Uhr

(pl)Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend in einer Bar in der Frankenstraße randaliert und eine Person verletzt. Gegen 19.50 Uhr soll der Unbekannte in dem Gastraum einen Tisch zerbrochen und zwei Fensterscheiben, unter anderem durch einen Flaschenwurf, beschädigt haben. Anschließend habe der Randalierer mit einem Stuhlbein auf einen 70-jährigen Mann eingeschlagen und sei dann in Richtung Walramstraße geflüchtet. Der 70-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der Täter wurde als ca. 26-28 Jahre alt, schlank, mit braunen kurzen Haaren, einem "arabischen" Erscheinungsbild und einer Jogginghose bekleidet beschrieben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Gewerbliche Betriebe im Visier von Einbrechern, Wiesbaden, Nacht zum Freitag

(pl)Vier gewerbliche Betriebe gerieten in der Nacht zum Freitag ins Visier von Einbrechern. In der Scheffelstraße sowie in der Marktstraße verschafften sich Unbekannte mit brachialer Gewalt Zutritt in zwei Mehrfamilienhäuser und versuchten dort anschließend erfolglos, die Türen zu den Geschäftsräumlichkeiten eines Kosmetikstudios sowie eines Friseurgeschäftes aufzubrechen. Gegen 04.00 Uhr drangen Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Tierarztpraxis in der Borsigstraße ein und ließen Bargeld mitgehen. In der Bleichstraße wurde ein Einbrecher gegen 05.30 Uhr von einem Nachbarn dabei ertappt, wie er sich an dem Fenster eines Friseurgeschäftes zu schaffen machte und ergriff daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Der gescheiterte Einbrecher wurde als ca. 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit dunklen, kurzen Haaren und einem Fünftagebart beschrieben. Getragen habe er einen schwarz-roten Jogginganzug. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei in allen Fällen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Einbrecherduo von Hausbewohner ertappt, Wiesbaden-Naurod, Auringer Straße, 11.04.2025, 14.05 Uhr bis 14.15 Uhr

(pl)Am Freitagnachmittag wurden Einbrecher in Naurod auf frischer Tat von dem Bewohner eines Einfamilienhauses ertappt. Die beiden Täter hatten sich durch eine aufgehebelte Eingangstür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Auringer Straße verschafft und anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei wurden sie gegen 14.15 Uhr von dem Bewohner überrascht und ergriffen daraufhin mit dem bis dahin erbeuteten Diebesgut durch die Terrassentür die Flucht. Einer der beiden Einbrecher soll ca. 1,85 Meter groß gewesen sein und eine helle Jeans, ein langes Oberteil und eine dunkle Kappe getragen haben. Der Komplize wurde als ca. 1,90 Meter groß, mit dunkler Kleidung, einer dunklen Kappe und einer Gesichtsmaske beschrieben. Beide seien nicht alt gewesen. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen schwarzen Audi mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Einbruch in Bäckerei gescheitert,

Wiesbaden-Erbenheim, Berliner Straße, 12.04.2025, 20.30 Uhr bis 13.04.2025, 04.40 Uhr

(pl)Erfolglos versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in eine Bäckereifiliale in der Berliner Straße einzubrechen. Die Täter machten sich an der Zugangstür der Bäckerei zu schaffen. Als es ihnen nicht gelang, die Tür zu öffnen, ergriffen die gescheiterten Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Vorsicht beim Geldwechseln,

Wiesbaden, Georg-August-Straße, 11.04.2025, 11.30 Uhr

(pl)Ein Trickdieb hat am Freitagvormittag in der Georg-August-Straße einen Senior bestohlen. Der Geschädigte wurde gegen 11.30 Uhr von einem Unbekannten angesprochen und um Kleingeld für die Bezahlung des Parktickets gebeten. Im weiteren Verlauf griff der Täter unbemerkt in die Geldbörse des Mannes und entwendete hieraus Bargeld. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ihre Handtasche sollten Sie auch fest im Blick haben. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse oder Handtasche nichts verloren!

8. Schockanrufer nutzen weiterhin Angst vor Coronavirus, Wiesbaden, 11.04.2025

(pl)Am Freitag haben Schockanrufer weiterhin die Angst vor dem Coronavirus genutzt und versucht, eine Seniorin um ihr Bargeld zu bringen. Der Wiesbadenerin wurde am Telefon vorgetäuscht, dass ihr Sohn an dem schweren Verlauf seiner Covid-Erkrankung leiden würde und deshalb auf teure medizinische Behandlungen angewiesen sei. Nun forderten die Anrufer die Zahlung von mehreren Tausend Euro für die Behandlungskosten. Die geschockte Seniorin hatte ihre Ersparnisse und Wertsachen daraufhin bereits zusammengesucht, um diese zur Abholung vor dem Haus zu deponieren, wurde dann aber glücklicherweise noch rechtzeitig von einem Nachbarn auf die Betrugsmasche aufmerksam gemacht, so dass es zu keiner Übergabe kam.

Bei den "Schockanrufen" erzeugen die Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Die Polizei rät daher bei verdächtigen Anrufen, sich bei der Polizei zu melden und nicht auf die Forderungen der Anrufer einzugehen. Seien Sie sensibel und sagen Sie den Personen am Telefon, dass Sie sich zunächst rückversichern wollen. Tatsächliche Verwandte, medizinisches Personal oder Amtspersonen haben dafür in jedem Fall Verständnis. Beachten Sie zudem: Ärztinnen, Ärzte oder anderes Klinikpersonal werden Sie niemals am Telefon dazu auffordern, für Behandlungskosten Ihrer Angehörigen aufzukommen.

9. Farbschmierereien im Eingangsbereich des Schlossparks, Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Festgestellt: 11.04.2025, 12.50 Uhr

(pl)Den Eingangsbereich des Biebricher Schlossparks haben unbekannte Täter mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Schriftzügen beschmiert. Die Schmierereien wurden am Freitagmittag festgestellt. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

10. Religiöse Figur beschädigt,

Wiesbaden-Biebrich, Kreitzstraße, 10.04.2025, 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Donnerstag in der Kapelle der Kirche in der Kreitzstraße eine religiöse Figur beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 08.00 Uhr und 15.30 Uhr. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

11. Autoaufbrecher erbeuten Navigationsgerät, Wiesbaden, Blücherplatz, 13.04.2025, 19.00 Uhr bis 14.04.2025, 05.00 Uhr

(pl)Autoaufbrecher haben in der Nacht zum Montag aus einem am Blücherplatz geparkten VW Crafter das Navigationsgerät entwendet. Die Täter drangen durch ein eingeschlagenes Seitenfenster in den Fahrzeuginnenraum ein und ließen das Navi mitgehen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

