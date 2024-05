Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Einbrecher nehmen Musikinstrumente mit

Osnabrück (ots)

In dem Zeitraum von Freitagabend (22.30 Uhr) bis Samstagnachmittag 14.10 Uhr) trieben Diebe ihr Unwesen in Bad Rothenfelde. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Café in der Straße "Am Kurpark". Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse hochwertige Musikinstrumente. Anschließend flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Die Polizei Dissen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtige Personen mit Musikinstrumenten im Raum des Kurparkes gesehen haben, sich telefonisch unter 05421/ 931280 zu melden.

