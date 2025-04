Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Erfurt und der Landespolizeidirektion

Erfurt (ots)

Am 11.04.2025 fanden Polizeibeamte der PI Weimar in einem Haus und auf dem Privatgrundstück in Klettbach (Kreis Weimarer-Land) insgesamt vier Tote. Es handelt sich um einen 49-jährigen Polizeibeamten der Landespolizeidirektion, seine Ehefrau und die beiden gemeinsamen Kinder. Alle Personen wiesen Schusswunden auf. Die Einsatzleitung vor Ort hat der Leiter der Polizeiinspektion Weimar. Die genauen Todesumstände werden im Rahmen der Ermittlungen der Mordkommission des TLKA und der anschließenden Obduktionen geklärt. Die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen vor Ort, in der Landeseinsatzzentrale und in der Landespolizeidirektion werden vom Kriseninterventionsteam der Thüringer Polizei betreut. Weitere Informationen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

