Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Ankündigung Speedmarathon 2025

Erfurt (ots)

Unangepasste und überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen. Aus diesem Grund beteiligt sich die Thüringer Landespolizei auch in diesem Jahr an dem europaweit stattfindenden "Speedmarathon".

Der Speedmarathon findet am 9. April 2025 über einen Zeitraum von 24 Stunden statt. Thüringenweit wird an über 100 Kontrollstellen - insbesondere vor Schulen, Kindergärten und anderen gefährdeten Örtlichkeiten - die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit kontrolliert. Die Kontrollteams werden entsprechend der eigenen Lagebeurteilung zusammengestellt und an den Kontrollschwerpunkten eingesetzt. Informationen zu möglichen Kontrollstellen finden Sie in dem als Anlage beigefügten Verzeichnis. Die Ergebnisse werden landesweit in der Folgewoche zusammengefasst und ausgewertet. Ziel der Kontrollen ist neben einer Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer die Reduzierung von geschwindigkeitsbedingten Verkehrsunfällen.

Medienvertreter bitten wir, sich mit den örtlich zuständigen Pressestellen der LPIen und der API für Terminabsprachen und Zeitplanung in Verbindung zu setzen.

