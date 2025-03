Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Bessere Vernetzung, neue Tools: Neues Einsatzleitsystem "DALLES" geht in der Leitstelle "Weser" der Polizeidirektion Göttingen in Betrieb

Göttingen (ots)

Die Lage- und Führungszentrale "Weser" der Polizeidirektion Göttingen verfügt über ein neues Einsatzleitsystem. "DALLES" wurde bereits vor vier Wochen eingeführt und wird seither von den Mitarbeitenden der Leitstelle im Aktivbetrieb verwendet. Die Leitstelle "Weser" ist damit die fünfte Leitstelle in der Polizei Niedersachsen, die mit dem landesweit einheitlichen System ausgestattet wurde. Es ermöglicht unter anderem die Übernahme der Arbeit durch eine andere Leitstelle, etwa im Falle eines Ausfalls der Technik, und verfügt über eine Vielzahl neuer Tools und Anwendungen.

Die Lage- und Führungszentrale "Weser" ist neben der Leitstelle "Süntel" im Bereich Hameln eine von zwei Leitstellen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen im Rund-um-die-Uhr-Betrieb jährlich etwa 76.000 Notrufe aus den Landkreisen Göttingen und Northeim entgegen. Von hier aus werden alle erforderlichen Einsatzmaßnahmen eingeleitet, um den Bürgerinnen und Bürgern schnellstmöglich polizeiliche Hilfe zukommen zu lassen.

"Die Einführung von 'DALLES' stellt einen Meilenstein dar", sagt Polizeivizepräsident Mathias Schröder. Neben der Vernetzung aller niedersächsischen Polizeileitstellen, zeichnet sich das neue System durch einen großen Funktionsumfang und verbesserte Tools im Bereich der Fahndungskoordination aus. So ist es mit DALLES nun beispielsweise möglich, notrufende Bürgerinnen und Bürgern genauer zu lokalisieren, etwa wenn sie ihren Standort nicht konkret benennen können. Standardisierte, vordefinierte Fragen helfen bei einem Notruf zudem, zielgenau Informationen über die Notsituation zu gewinnen. Für die Polizeiinspektionen im Zuständigkeitsbereich der Leitstelle "Weser" steht darüber hinaus eine interne Webanwendung zur Verfügung, so dass auch insbesondere die Einsatz- und Streifendienste direkt am Einsatzmanagement mitwirken können. Der Vizepräsident erläutert: "Gerade die Notrufannahme und die Einsatzkoordination stellen einen Kernbereich der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung dar, da hier für Menschen in Notsituationen überwiegend der erste Kontakt zur Polizei besteht. Das neue System verbessert die professionelle Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in der Leitstelle. Die moderne Software unterstützt die Kolleginnen und Kollegen zudem mit umfangreichen taktischen Nutzungsmöglichkeiten."

Neben der Leitstelle "Weser" wurde das System bereits in den Leitstellen in Oldenburg, Osnabrück, Braunschweig und Hameln eingeführt. In den übrigen Leitstellen Lüneburg, Wittmund und Hannover wird es bis zum ersten Quartal 2026 aktiviert. Die Umstellung in der Leitstelle "Weser" verlief planmäßig und störungsfrei und ist ein weiterer Schritt in der Digitalisierung der Leitstellen.

"Wir entwickeln uns kontinuierlich weiter", sagen die beiden Leiter der Leitstellen in der Polizeidirektion Göttingen, Polizeioberrat Martin Schiersching und Polizeihauptkommissar Alexander Golik. "Mit Blick auf die Zukunft sind weitere Software-Innovationen wie etwa der barrierefreie Notruf oder die Nutzung Künstlicher Intelligenz zur Echtzeitübersetzung verschiedener Sprachen in der Entwicklung."

