Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Straßenraub in Bettenhausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Am Samstag soll sich in den späten Abendstunden in Bettenhausen im Bereich der Walkmühlenstraße ein Raub ereignet haben. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht noch nach möglichen Zeugen. Ein 16-Jähriger aus Edermünde hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei der Polizei zur Anzeige gebracht, von sechs unbekannten mutmaßlichen Tätern ausgeraubt worden zu sein. Nach erstem Kenntnisstand war der Jugendliche gegen 23:40 Uhr zu Fuß von der Innenstadt aus in Richtung Leipziger Straße unterwegs. Bei einem Schnellrestaurant auf Höhe der Walkmühlenstraße sollen dann insgesamt etwa 5-6 unbekannte Männer auf den 16-Jährigen zugekommen sein, ihn umzingelt und anschließend ins Gebüsch gedrängt haben. Unter Vorhalten eines Schlagringes, eines Messers und einer Pistole sollen drei der Männer den Jugendlichen aufgefordert haben seine Taschen leer zu machen und raubten ihm seine Geldbörse mit Bargeld in Höhe von 120 Euro. Die Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der Täter, weshalb die Beamten des "Haus des Jugendrechts" (Kommissariat 36 der Kasseler Kripo) nun um Hinweise von Zeugen bitten.

Zur Täterbeschreibung:

Täter 1 mit Schlagring: ca. 175 cm groß, kräftige Statur, Ziegenbart, süd-osteuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfreies Deutsch.

Täter 2 mit Schusswaffe: ca. 185 bis 190 cm groß, schlanke Gestalt, trug eine Art Schlauchschal vorm Mund-Nasenbereich, schwarze Kleidung.

Täter 3 mit Messer: ca. 175 cm groß, kräftige Statur, graue Kapuzenjacke.

Eine Beschreibung der weiteren Täter ist nicht vorhanden. Alle Täter sollen nach Schätzung des Geschädigten ca. 18-20 Jahre alt sein.

Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder den Ermittlern des Kommissariats 36 Hinweise auf die Täter geben könnten, werden gebeten sich bei der Kasseler Polizei unter 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell