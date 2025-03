Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheunenbrand in Fuldatal mit drei Verletzten offenbar durch Arbeiten mit Winkelschleifer verursacht

Kassel (ots)

Fuldatal-Wilhelmshausen:

Am Samstagnachmittag kam es in Fuldatal-Wilhelmshausen zu einem Scheunenbrand, bei dem drei Personen, darunter zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Fuldatal, verletzt und in ein Kasseler Krankenhaus verbracht wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Gegen 16:20 Uhr ging die Meldung über ein in Vollbrand stehendes Objekt bei der Feuerwehr ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden im Innenraum des Gebäudes Arbeiten mit einem Winkelschleifer durchgeführt, wobei Funkenflug entstand und sich dadurch in der Scheune befindliches trockenes Heu entzündet haben könnte. Das Feuer hatte sich in kurzer Zeit unkontrolliert auf die gesamte Scheune ausgebreitet. Glücklicherweise konnte der Brand durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass eine Ausbreitung auf weitere Gebäude weitestgehend verhindert werden konnte. Die Scheune brannte fast vollständig ab. Durch das Feuer wurden ebenfalls ein Traktor sowie ein Wohnmobil beschädigt, darüber hinaus diverse Werkzeuge und Arbeitsgeräte, welche in der Scheune gelagert wurden. Durch die Hitzeeinwirkung des Feuers wurden auf dem Nachbargrundstück ebenfalls eine Gartenhütte und ein Trampolin beschädigt. Der Scheuneneigentümer sowie eine Frau und ein Mann der Freiwilligen Feuerwehr Fuldatal wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Kasseler Krankenhäuser verbracht.

