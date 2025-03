Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Einbruch in Haus in Immenhausen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel): Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Birkenallee in Immenhausen sucht die Kriminalpolizei nach möglichen Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, in Abwesenheit der Bewohner ereignet. Die Einbrecher hatten in diesem Zeitraum die Terrassentür aufgebrochen und waren so in das Haus gelangt. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume, erbeuteten verschiedene Wertsachen wie Schmuck, Uhren und Bargeld und flüchteten im Anschluss mit der Beute in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen werden beim für Wohnungseinbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Immenhausen, in der Birkenallee oder angrenzenden Straßen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell