Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Werra-Meißner-Kreis, Gemarkung Herleshausen: Tödlicher (Verkehrs-) Unfall bei Bauarbeiten an der A44

Kassel (ots)

Am Dienstag, 11.03.2025, gegen 16:15 Uhr, kam es zu einem tragischen Unfall in der Gemarkung Herleshausen, Ortsteil Wommen. Im Bereich der zukünftigen Anschlussstelle zwischen der A4 und der A44 finden derzeit Bauarbeiten statt. Im Rahmen dieser Bauarbeiten fuhr ein 43-jähriger LKW-Fahrer aus Mühlhausen/Thüringen mit seinem LKW (Mercedes-Benz-Kipper) rückwärts an eine Böschung heran, um dort Ladung abzukippen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der LKW während des Abkippvorgangs ins Rutschen und kippte nunmehr auf die Beifahrerseite. Der Fahrer des LKW verletzte sich durch das Umkippen des Fahrzeugs in seiner Fahrerkabine so schwer, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle in dem Fahrzeug verstarb. Andere Personen wurden nicht verletzt. An dem Mercedes-Benz-Kipper entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 40.000,- Euro. Beamte der Polizeistation Sontra haben den Unfall aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Kassel wurde verständigt. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde auch das Amt für Arbeitsschutz eingebunden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden am heutigen Tag fortgesetzt.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell