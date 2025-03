Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme von Drogendealer nach Fluchtversuch durch OE City: weiterer Fund von Diebesgut bei Wohnungsdurchsuchung

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Montagmittag konnten die Beamten der OE City der Kasseler Polizei mit der Festnahme eines flüchtigen mutmaßlichen Drogendealers einen Erfolg verbuchen. Gegen 12:40 Uhr wurde von Zivilpolizisten der zur Bekämpfung von Straßen- und Drogenkriminalität gegründeten Organisationseinheit im Bereich der Unteren Königsstraße ein Mann wahrgenommen, der den Anschein erweckte ein Drogenversteck an einer dortigen Sitzgelegenheit anzulegen. Der Verdächtige verhielt sich der Drogenszene typisch und verließ kurz danach die Örtlichkeit in Richtung der Kurt-Schumacher-Straße, wo er durch weitere Beamte einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte. Als der Mann die Polizeibeamten erblickte, ergriff er sofort die Flucht, konnte aber wenig später durch das schnelle Handeln der Beamten festgenommen werden.

Bei Begutachtung des mutmaßlichen Drogenverstecks durch Beamte der Bereitschaftspolizei Kassel, welche die Kontrollen in der Innenstadt an diesem Tag unterstützten, wurden in einem Bereich der Sitzbank 4 Kokainplomben, 15 Tütchen Marihuana und 14 Plomben Haschisch gefunden und sichergestellt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 25-Jährigen aus Kassel mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Auf Grund des sich erhärtenden Verdachts des illegalen Handels mit Kokain und Cannabis wurde eine Wohnungsdurchsuchung veranlasst, bei welcher sich ein Zufallsfund ergab. In einem Zimmer des Mannes entdeckten die Polizisten einen E-Scooter, welcher bei einem Kellereinbruch im Februar 2024 in Niestetal gestohlen und zur Sachfahndung ausgeschrieben worden war. Nun muss sich der 25-Jährige neben dem Drogenhandel auch wegen des Einbruchsdiebstahls verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell