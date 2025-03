Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pedelec-Dieb dank aufmerksamen Zeugen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am gestrigen Sonntagnachmittag konnte nach dem Diebstahl eines Pedelecs bei einem schnellen Fahndungserfolg ein 37-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Ein Zeuge hatte gegen 14:25 Uhr beobachtet, wie ein Mann an einem Mehrfamilienhaus in der Kölnischen Straße mit einer Metallstange ein Fahrradschloss aufbrach und mit dem Fahrrad in Richtung Königsplatz davonfuhr. Er rief daraufhin über den Notruf 110 die Polizei und beschrieb den Tatverdächtigen sowie das Pedelec genau. Ein ebenfalls von dem aufmerksamen Mann gefertigtes Foto des Fahrraddiebs verhalf der Polizei sodann zu dem schnellen Fahndungserfolg. Beamte des Polizeireviers Mitte konnten einige Zeit später am Lutherplatz eine Person feststellen, die auf die Täterbeschreibung passte. Als die Streife den Mann befragte, gab dieser zu, das Pedelec, welches einen Zeitwert von ca.1200 Euro hat, entwendet zu haben. Er sei aber nicht mehr in dessen Besitz und habe es bereits an einen unbekannten Dritten für 100 Euro weiterveräußert. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Der bereits polizeibekannte 37-Jährige wurde im Anschluss der durchzuführenden polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern jedoch an.

