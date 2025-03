Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruchsversuch bei Juwelier über Dach von Einkaufszentrum: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: In der Nacht zum Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter über das Dach eines Einkaufszentrums an der Frankfurter Straße in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Vermutlich weil dabei eine Alarmanlage auslöste, suchten die Einbrecher das Weite, ohne Beute gemacht zu haben. Von der Polizei sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten leider nicht mehr zum Erfolg. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Einkaufszentrums möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignet hatte sich der Einbruch nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 2 Uhr in der Nacht. Auf welchem Wege die Täter auf das Dach des Einkaufszentrums gelangten, konnte bislang nicht nachvollzogen werden. In dem Bereich, in dem sich das Juweliergeschäft befindet, begannen sie mit mitgebrachtem Werkzeug das Dach zu öffnen, um sich so Zugang zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Dabei lösten sie schließlich aber den Alarm aus. Der Schaden, den sie durch das gewaltsame Öffnen des Daches anrichteten, beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 15.000 Euro.

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Einkaufszentrums an der Frankfurter Straße möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

