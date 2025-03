Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch in Wilhelmshöher Allee: Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Die Festnahme von zwei Tatverdächtigen eines versuchten Wohnungseinbruchs in der Wilhelmshöher Allee, Höhe Sophienstraße, gelang der Kasseler Polizei am Samstagmorgen. Eine Zeugin hatte gegen 6:30 Uhr ein Pärchen dabei beobachtet, wie sie das Fenster der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aufhebeln wollten und sofort über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Als die Frau und der Mann die Flucht antraten, behielt die Zeugin sie im Blick. Eine Streife des Polizeireviers Mitte konnte die Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung noch in der Nähe, in der Friedrich-Engels-Straße, festnehmen, wobei sie offenbar noch versuchten, sich des Einbruchswerkzeuges zu entledigen. Die beiden Festgenommenen, eine 22-Jährige und ein 31-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz, sind in der jüngeren Vergangenheit bereits gemeinsam polizeilich in Erscheinung getreten. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes (KDD) wurden die zwei Beschuldigten noch am vergangenen Wochenende einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen sie anordnete. Die weiteren Ermittlungen, bei denen auch mögliche Zusammenhänge zu weiteren Einbrüchen geprüft werden, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell