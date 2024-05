Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei klärt Serie von Diebstählen auf

Oldenburg (ots)

Bereits am Mittwochmittag konnten Polizisten in der Johannisstraße zwei Männer festnehmen, beide stehen in dem Verdacht für mehrere Diebstähle verantwortlich zu sein.

Einen guten Riecher hatten Ermittler der Oldenburger Polizei am Mittwoch. Beiden Polizisten fielen in der Johannisstraße zwei Männer auf, die sie aus Bildern von Überwachungskameras wiedererkannten.

Vorangegangen waren Ermittlungen der Oldenburger Polizei. Demnach kam es am Posthalterweg sowie überwiegend der Oldenburger Innenstadt in den vergangenen Wochen zu insgesamt sechs Diebstählen aus Kassenschubladen von Einzelhandelsgeschäften. In allen Fällen gingen die beiden Tatverdächtigen in den betroffenen Läden gemeinsam vor.

Einer der beiden Männer lenkte einen Verkäufer ab, um so die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Diesen kurzen Moment nutzte der zweite Tatverdächtige aus, um so die Kassenschublade zu öffnen und das Bargeld zu stehlen.

Durch die sechs Taten konnte so eine Beute in Höhe von mehreren tausend Euros erlangt werden. In den meisten Fällen konnten jedoch Aufnahmen der beiden Männer bei der Tatausführung angefertigt werden. Anhand dieser Aufnahmen konnten die beiden schließlich am 08. Mai erkannt und kontrolliert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden die beiden 41- und 42-Jährigen festgenommen und einem Haftrichter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Dieser ordnete gegen die beiden Männer die Untersuchungshaft an.

Durch den Kriminaldienst wird nun ermittelt, ob die beiden Männer möglicherweise für weitere Taten in Frage kommen. Die Polizei bittet daher um Kontaktaufnahme, sollte es zu ähnlichen Taten in der Vergangenheit gekommen sein, die aber noch nicht angezeigt wurden. Hinweise diesbezüglich werden unter der Rufnummer 0441 - 7904115 entgegengenommen. (501928)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell