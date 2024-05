Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Westerstede++

Oldenburg (ots)

Polizeikommissariat Westerstede

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Westerstede, Am Esch 7, Parkplatz Famila. Am Samstag, den 11. Mai 2024 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, stellte der Geschädigte seinen PKW, VW Golf Variant, Farbe Grau (silbern), ordnungsgemäß gesichert zum Parken ab. Als er zu seinem PKW zurückkehrte stellte er fest, dass sein PKW an der Stoßstange hinten rechts beschädigt wurde. Aufgrund der Spurenlage ist zu vermuten, dass der bislang unbekannte Verursacher bei Rangieren auf dem Parkplatz mit seinem Fahrzeug gegen den PKW des Geschädigten gefahren ist. Anschließend hat der Verursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen, die diesen Unfall bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerstede, unter 04488/833-115, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell