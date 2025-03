Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unbekannte rauben Frau in Zierenberg das E-Bike: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel): Zwei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen frühen Montagabend unter Vorhalt eines Messers einer 26-jährigen Frau in Zierenberg ihr E-Bike geraubt. Die nach dem Notruf der Frau sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den beiden Tätern führte nicht mehr zum Erfolg. Nun bitten die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo um Hinweise auf die Räuber aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Täter der Frau in der Straße "An der Bahn" entgegenkommen, wo sie mit ihrem E-Bike in Richtung Bahnhof unterwegs war. Einer der beiden Männer sprach die 26-Jährige dort an und forderte unter Vorhalt eines Messers das Fahrrad. Aus Angst ließ sie ihr graues Pedelec des Herstellers Ghost im Wert von ca. noch 600 Euro fallen und rannte in Richtung Bahnhof. Die Täter waren mit dem Fahrrad in Richtung Ortsmitte geflüchtet.

Es liegen folgende Täterbeschreibung vor:

1. Täter:

Männlich, 20 - 35 Jahre, ca. 180 - 185 cm groß, normale Statur, dunklerer Teint, dunkler Vollbart, komplett schwarz gekleidet, Cargohose oder Jeanshose mit Seitentaschen an den Beinen, weiße Schuhe dunkle Mütze oder Cappy, sprach sehr nur sehr gebrochen Deutsch;

2. Täter:

Männlich, 20 - 35 Jahre, ca. 175 - 180 cm groß, kurze gelockte dunkle Haare, dunklerer Teint, bisschen kleiner als der Erste, komplett schwarz gekleidet, Cargohose mit Seitentaschen an den Beinen, schwarze Schuhe, keine Kopfbedeckung

Wer den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die beiden Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

