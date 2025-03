Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungserfolg nach Raubüberfall auf Kasseler Senior im Juni 2024: Tatverdächtiger festgenommen und in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 11. Juni 2024 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5798800 veröffentlichte Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Nordhessen: "Drei Täter überfallen und verletzen Senior in Wohnhaus in Oberzwehren: Kripo sucht dringend nach Zeugen".)

Kassel: Nach einem schweren Raubüberfall auf einen Senior in dessen Wohnhaus in Kassel-Oberzwehren im Juni des vergangenen Jahres ist den Ermittlern der EG Raub des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel ein Ermittlungserfolg gelungen. Umfangreiche Ermittlungen mit technischen Auswertungen und die Untersuchung von Spuren führten die Kriminalbeamten zu insgesamt drei Tatverdächtigen. Die Männer im Alter von 25, 40 und 51 Jahren stehen im Verdacht, den Senior am 10. Juni 2024 in seinem Haus in Oberzwehren gewaltsam überfallen und dabei schwer verletzt zu haben. Vergangene Woche konnten die Ermittler im Rahmen von gezielten Fahndungsmaßnahmen einen von der Staatsanwaltschaft Kassel erwirkten Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen 40-Jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Kassel vollstrecken. Der Mann konnte am vergangenen Mittwoch in einer Therapieeinrichtung im Main-Taunus-Kreis festgenommen und am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Er sitzt nun wegen schweren Raubes in U-Haft. Nach dem 25-jährigen Tatverdächtigen wird aktuell noch gefahndet. Zudem durchsuchten die Kriminalbeamten in der vergangenen Woche auch die Wohnung des 51-jährigen Tatverdächtigen aus Kassel, wobei der derzeitige Verdachtsmoment gegen ihn keine Untersuchungshaft begründen ließe.

Zu dem schweren Raubüberfall war es am 10. Juni 2024 gegen 20 Uhr gekommen. Drei Täter hatten am Haus des 88 Jahre alten Seniors in einem Wohngebiet am Friedhof Oberzwehren geklingelt und den Mann völlig unvermittelt und rücksichtslos angegriffen. Zudem sollen sie das Opfer mit einem Messer bedroht und den Mann gefesselt haben. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter das Haus und erbeuteten Wertsachen, mit denen sie wieder aus dem Haus flüchteten. Das Opfer konnte sich kurze Zeit später selbst befreien und über einen Nachbarn die Polizei alarmieren lassen. Der 88-Jährige war bei der Tat schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Kasseler Kriminalpolizei hatte sofort intensive Ermittlungen aufgenommen, die nun zur Identifizierung der drei Tatverdächtigen und Untersuchungshaft des 40-Jährigen führten. Die weiteren Ermittlungen dauern fort.

