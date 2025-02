Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.02.2025, um 07:10 Uhr, ereignete sich ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Werftstraße in Wilhelmshaven. Der Beschuldigte steckte sich diverse Lebensmittel in seinen mitgeführten Rucksack und begab sich zum Bereich der Kassen. An der Kasse löste der Beschuldigte lediglich einen Pfandbon ein und ließ sich 0,50EUR auszahlen.

Unmittelbar nach dem Passieren des Kassenbereichs wurde der Beschuldigte von einem Mitarbeiter angesprochen und ins Büro begleitet. Im Beisein des verständigten Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Wilhelmshaven wurde der Rucksack durchsucht. Hierbei wurden Bekleidung und Nahrungsmittel im Wert von knapp 20 EUR festgestellt.

Den 35-jährigen Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem erhielt er ein Hausverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell