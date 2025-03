Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Fußgängerin: Frau wird schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Dienstagabend in Kassel in der Gilsastraße/ Dag-Hammarskjöld-Straße zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin, welche bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Kasseler Krankenhaus gebracht wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand soll aber keine Lebensgefahr bestehen. Der Sachschaden am Linienbus beläuft sich auf rund 500 Euro.

Der Unfall hatte sich gegen 19:40 Uhr ereignet. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, überquerte die 66-jährige Fußgängerin aus Kassel vom Berliner Platz aus die grün zeigende Fußgängerampel der Dag-Hammarskjöld-Straße in Richtung Tannenkuppenstraße. Der 54-jährige Busfahrer fuhr mit seinem Linienbus die Gilsastraße, aus Richtung Breitscheidstraße kommend, entlang und bog nach links, in die Dag-Hammarskjöld-Straße ein. Auch die Ampel des linksabbiegenden Busses zeigte grünes Licht. Ein hier zusätzlich an der Ampel angebrachtes Warnsignallicht soll die Beachtung der Fußgänger signalisieren. Nach erstem Ermittlungsstand missachtete der Busfahrer offenbar den Vorrang der Frau und es kam zum Zusammenstoß. Die 66-Jährige wurde für mehrere Meter von dem Bus mitgeschleift und dabei verletzt. Der Busfahrer blieb unverletzt.

