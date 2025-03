Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach verbalem Streit: Unbekannter droht mit Pistole; Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: Am gestrigen Donnerstagabend gerieten gegen 20 Uhr in der Gräfestraße in Kassel zwei junge Männer aus bislang noch unbekannten Gründen in einen zunächst verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden jedoch eine schwarze Pistole gezogen, diese durchgeladen und den anderen, einen 17-Jährigen aus Kassel, damit bedroht haben. Der Bedrohte ergriff daraufhin die Flucht und rief über den Notruf 110 die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte nicht mehr zur Ergreifung des Täters. Der Unbekannte soll laut dem Opfer mit mehreren anderen Personen, zwei Jungen und vier Mädchen, unterwegs gewesen sein. Um was für eine Waffe es sich bei der Pistole genau handelte, ist derzeit noch unbekannt.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 175 - 180 cm, etwa 20 - 25 Jahre alten Mann mit dunkelbrauner Haut, dunklen Augen, einem Schnurrbart und schwarzen mittellangen Haare gehandelt haben. Er soll schwarze Oberbekleidung, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und schwarze Handschuhe getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung werden bei der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

