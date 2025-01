POL-GF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Leiferde (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-Jähriger leicht verletzt wurde, kam es am gestrigen Abend in Leiferde. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Meinersen zufolge fuhr der Mann gegen 19:20 Uhr mit einem Skoda Fabia auf der Bahnhofstraße in Richtung Süden. Er beabsichtigte, nach links in die Verlängerung der Bahnhofstraße und anschließend in die Straße Schwarzer Weg zu fahren. Aus dieser ...

mehr