POL-GOE: Wechsel an der Spitze des Polizeikommissariats Stadthagen: Erster Kriminalhauptkommissar Michael Panitz in den Ruhestand verabschiedet - Erste Kriminalhauptkommissarin Nadine Steuer übernimmt Leitung

Polizeidirektion Göttingen

Wechsel an der Spitze des Polizeikommissariats Stadthagen: Erster Kriminalhauptkommissar Michael Panitz in den Ruhestand verabschiedet - Erste Kriminalhauptkommissarin Nadine Steuer übernimmt Leitung

Göttingen

Dem Polizeikommissariat Stadthagen steht ein Wechsel auf Führungsebene bevor: Der Erste Kriminalhauptkommissar Michael Panitz wurde am Dienstag, 25. Februar, offiziell von Mathias Schröder, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Göttingen, verabschiedet. Nach 42 Jahren im Polizeidienst geht der bisherige Leiter des Polizeikommissariats Stadthagen in den Ruhestand. Die Verabschiedung fand im Kreise von Kolleginnen und Kollegen in den Räumlichkeiten der DRK-Rettungswache Stadthagen statt.

Michael Panitz ist vor 42 Jahren in den Dienst der Polizei Niedersachsen eingetreten. Er ist verheiratet, hat fünf Kinder und kommt aus dem Landkreis Schaumburg. Er war viele Jahre in unterschiedlichsten Positionen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg tätig. Das Polizeikommissariat Stadthagen war ihm dabei bereits vor seiner Amtszeit gut bekannt: Nachdem er im Jahr 2006 für ein Jahr das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg leitete, übernahm er von 2007 bis 2016 die Leitung des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Stadthagen. Anschließend war er bis zu seiner Rückkehr nach Stadthagen Leiter des Polizeikommissariats Bad Nenndorf. 2022 übernahm er schließlich offiziell die Leitung des Polizeikommissariats Stadthagen, das er bis zum jetzigen Eintritt in den Ruhestand erfolgreich führte. Er war in dieser Zeit für die Sicherheit von rund 48.000 Menschen verantwortlich, wobei ihm gut 56 Mitarbeitende zur Seite standen.

"Ich habe mich für den Beruf des Polizisten entschieden, da ich einen abwechslungsreichen und spannenden Beruf gesucht habe, bei dem man auch eine wichtige Aufgabe für die Gesellschaft leistet. Dieses habe ich in all den Jahren bei der Polizei in den unterschiedlichsten Funktionen gefunden, und der Beruf war für mich immer mehr als nur ein Job. Besonders freue ich mich allerdings auch darüber, dass ich in den letzten Jahren meines polizeilichen Werdegangs die Polizeidienststelle in dem Ort leiten durfte, in dem ich auch lebe", lässt Michael Panitz die Vergangenheit Revue passieren.

"Michael Panitz hat in seiner 42-jährigen Dienstzeit viel für die Polizei des Landes Niedersachsen geleistet und das Polizeikommissariat Stadthagen die letzten Jahre auf Erfolgskurs gehalten. Mit seiner fachlichen Expertise war er stets für alle Herausforderungen gewappnet. Ich danke Michael Panitz für die gute Zusammenarbeit und wünsche ihm für seinen Ruhestand alles Gute", so Polizeivizepräsident Mathias Schröder anlässlich der Verabschiedung.

Zum 01. April übernimmt die designierte Nachfolgerin, Erste Kriminalhauptkommissarin Nadine Steuer, die Leitung des Polizeikommissariats Stadthagen. Ihre offizielle Amtseinführung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell