Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Drei gescheiterte Einbrüche +++ Mountainbike gestohlen +++ Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden" +++ Verkehrskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Drei gescheiterte Einbrüche,

Wiesbaden, 13.04.2025 bis 14.04.2025

(pl)Zwischen Sonntag und Montag kam es in Wiesbaden zu drei gescheiterten Einbrüchen. In Breckenheim machten sich Einbrecher in der Nacht zum Sonntag zwischen 03.15 Uhr und 03.30 Uhr an der Tür einer Bäckerei in der Straße "Wallauer Hohl" zu schaffen, ergriffen jedoch unverrichteter Dinge die Flucht. Eine Nacht später versuchten zwei Personen gegen Mitternacht erfolglos das Fenster eines Eiscafés in der Dotzheimer Straße aufzubrechen. Auch die Fenster einer Autowerkstatt in der Schiersteiner Straße hielten im Verlauf des Wochenendes Einbruchsversuchen stand. Hinweise zu den Einbruchsversuchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Mountainbike gestohlen,

Wiesbaden, Dieselstraße, 13.04.2025, 19.00 Uhr bis 14.04.2025, 04.55 Uhr

(pl)In der Dieselstraße wurde in der Nacht zum Montag ein hochwertiges Mountainbike von "Ghost" gestohlen. Das schwarze Fahrrad war mit einem Schloss gesichert auf dem Abstellplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, 12.04.2025, 17.00 Uhr bis 13.04.2025, 01.00 Uhr

(pl)Am Samstagabend führten die Stadtpolizei Wiesbaden und die Landespolizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei gemeinsame Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren ab 17.00 Uhr bis in die Nacht hinein in Wiesbaden unterwegs und kontrollierten insgesamt 60 Personen. Schwerpunkte lagen im Bereich des Einkaufszentrums Schelmengraben, Luisenplatz, Reisinger-Anlagen, Bahnhof, Kulturpark sowie Parkfeld. Bei der Kontrolle einer neu eröffneten Lokalität im Bereich des Einkaufszentrums Schelmengraben wurden ein Teleskopschlagstock und bei einer angetroffenen Person eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Die Kontrollkräfte trafen auf dem Luisenplatz eine Person mit einem offenen Haftbefehl an und fanden darüber hinaus im Bereich der Reisinger Anlage Betäubungsmittel auf.

4. Verkehrskontrollen,

Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, Boelckestraße, 14.04.2025, 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

(pl)Am Montag hat die Wiesbadener Polizei mit Unterstützung des Hessischen Präsidiums Einsatz Verkehrskontrollen durchgeführt. Eine Kontrollstelle wurde im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke in Fahrtrichtung Mainz-Kastel eingerichtet. Der Fokus lag hierbei auf Geschwindigkeits- und Handyverstößen. Insgesamt wurden dort 31 Fahrzeuge und 37 Personen kontrolliert. Dabei konnten 26 Geschwindigkeitsverstöße, ein Handyverstoß und fünf Gurtverstöße festgestellt werden. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 27 km/h zu viel gemessen. Eine weitere Verkehrskontrolle fand im Bereich Boelckestraße / Ernst-Galonske-Straße statt. Hier wurden bei 19 kontrollierten Fahrzeugen und 38 kontrollierten Personen vier Gurtverstöße und ein Verstoß gegen die Mitführpflicht des Führerscheins verwarnt. Eine kontrollierte Person war zur Festnahme ausgeschrieben. Es folgte eine Verbringung zur Dienststelle, wo der Haftbefehl schließlich durch die Zahlung der festgesetzten Summe abgewandt werden konnte.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell