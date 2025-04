POL-W: W/RS/SG Verantwortliche von Behörden und Institutionen tauschen sich bei Sicherheitskonferenz aus

Wuppertal (ots) - Gestern Mittag (24.04.2025, um 12:00 Uhr) ereignete sich auf der Berliner Straße in Höhe der Schwarzbach ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Ein 29-Jähriger war mit seinem Ford Focus auf der Berliner Straße in Richtung Westen unterwegs. Als er in Höhe der Schwarzbach nach links auf den Berliner Platz abbiegen wollte, kam es auf der Linksabbiegerspur zu einem Zusammenstoß ...

mehr