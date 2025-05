POL-W: Remscheid: Zwei Fußgängerinnen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am Dienstagmorgen (29.04.2025, gegen 06:55 Uhr) ereignete sich auf der Weststraße in Elberfeld eine Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Radfahrer war auf der Weststraße in Richtung Ronsdorfer Straße unterwegs, als ihn in Höhe der Hopfenstraße ein Pkw überholte. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Pkw während des Überholvorgangs das Fahrrad. In der Folge stürzte der Mann zu Boden und ...

mehr