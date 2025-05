PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfallfluchten+++E-Bike Fahrer schwer verletzt+++Trunkenheitsfahrten+++Pkw geklaut+++Bürocontainer aufgebrochen+++Mülltonnenbrand

Limburg (ots)

1. Unfallflucht durch E-Scooter

Limburg-Offheim, Dietkircher Straße

Mittwoch, 30.04.2025, 22:24 Uhr

(FD) Am Mittwochabend kam es in Offheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem geparkten Pkw im Bereich der Grundschule. Der Fahrer des E-Scooters flüchtete nach dem Unfall unerkannt. Durch mehrere Zeugen konnte beobachtet werden, dass der Fahrer eines E-Scooters die Dietkircher Straße in Richtung der Kapellenstraße befuhr. Auf Höhe der Hausnummer 14 stand ein schwarzer Pkw, Mitsubishi, am Fahrbahnrand geparkt. Der Fahrer des E-Scooters stieß mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des Mitsubishi und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von 250 EUR am hinteren rechten Rücklicht des Pkws. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen, in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

2. Trunkenheitsfahrt

Elz, Limburger Straße

Mittwoch, 30.04.2025, 23:20 Uhr

(FD) Eine 61-jährige Frau aus dem Landkreis Limburg-Weilburg wurde am Mittwochabend auf dem Gelände einer Tankstelle in Elz kontrolliert, nachdem zuvor die Polizeistation in Limburg über die auffällige Fahrweise eines weißen VW Polo informiert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille und erhärtete den vorherigen Verdacht, dass die Fahrerin des Polos alkoholisierte sein könnte. Die Dame wurde anschließend zur Polizeistation nach Limburg verbracht. Dort wurde ihr durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Den Heimweg zu Fuß musste die Dame ohne ihren Führerschein antreten. Dieser wurde durch die Beamten sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 zu melden

3. Pkw-Diebstahl / unbefugte Benutzung

Dornburg-Dorndorf, Hauptstraße Donnerstag, 01.05.2025, 00:00 Uhr - 01.05.2025, 01:30 Uhr

(FD) Am frühen Donnerstag morgen wurde die Polizei darüber informiert, dass es in Dorndorf zum Diebstahl eines Pkws kam. Die 35-jährige Geschädigte parkte ihren Pkw, ein Elektrofahrzeug, auf der Hauptstraße in Dorndorf und bemerkte gg. 01:30 Uhr, dass ihr Mietfahrzeug gestohlen wurde. Im Rahmen der Fahndung konnte der mit dem Originalschlüssel geführte Pkw auf der Kapellenstraße in Hadamar-Niederzeuzheim aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde durch die unbekannten Täter dort zurückgelassen, nachdem der Akku des Pkws leer war. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts Pkw-Diebstahl und unbefugter Gebrauch eines Kfz wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

4. Schwerverletzter nach E-Bike Unfall / Rettungshubschrauber im Einsatz

Elz, Weberstraße

Donnerstag, 01.05.2025, 10:32 Uhr

(FD) Der 68-jährige Fahrer eines E-Bikes aus dem Westerwaldkreis stürzte am Donnerstagmorgen in der Weberstraße in Elz und zog sich dadurch Kopfverletzungen zu. Der E-Bike Fahrer fuhr mit seinem Zweirad auf der Weberstraße, aus Richtung Niedererbach kommend, und wollte dem Straßenverlauf weiter geradeaus in Richtung der B8 folgen. Auf Höhe der Hausnummer 39 hielt ein Pkw Audi A4 am rechten Fahrbahnrand an. Der Fahrer beabsichtigte aus seinem Pkw auszusteigen und öffnete die Fahrertür. Hierbei übersah er das sich von hinten nähernde E-Bike. Der Fahrer des E-Bikes lenkte ein und konnte dadurch der geöffneten Tür ausweichen. Er verlor jedoch die Kontrolle, stürzte und fiel auf die Fahrbahn. Trotz eines Schutzhelms zog er sich Kopfverletzungen zu, die durch den anwesenden Notarzt und Rettungswagen erstversorgt wurden. Zudem erlitt der Zweiradfahrer eine Becken- und Schlüsselbeinfraktur. Aufgrund der Kopfverletzungen erfolgte der Transport mittels Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Universitätsklinik. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

5. Einbruch in Bürocontainer

Limburg, Industriestraße

Mittwoch, 30.04.2025, 19:20 Uhr - Donnerstag, 01.05.2025, 07:32 Uhr

(FD) Unbekannte Täter beschädigten die Fensterscheibe des Bürocontainers eines Autohandels, drangen in diesen ein und entwendeten Bargeld. Die Täter hebelten zuerst an der Eingangstür und an einem Fenster, gelangten jedoch dadurch nicht ins Gebäude. Anschließend beschädigten sie die Scheibe eines Fensters und gelangten dadurch ins Gebäudeinnere. Im Bürocontainer wurden verschiedene Schränke aufgebrochen und eine geringer Bargeldbetrag entwendet.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 4500 EUR

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

6. Aufälliger Pkw - Trunkenheitsfahrt

Landstraße 3020, zwischen Weilburg und Wirbelau Donnerstag, 01.05.2025, 01:15 Uhr

[AKu] Am Donnerstag, den 01.05.2025, kam es gegen 01:15 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt im "Runkler Wald", der L3020 zwischen Weilburg und Wirbelau. Einer Rettungswagenbesatzung fiel ein vor ihr fahrender PKW auf, welcher Schlangenlinien fuhr und es kaum schaffte, die Fahrspur zu halten. Im Folgenden konnte der PKW durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Die 40-jährige, im heimischen Kreis wohnende PKW-Führerin, hatte einen Atemalkoholwert von 2,9 Promille. Dazu kam, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der Fahrerin wurde auf der Polizeistation Weilburg eine Blutentnahme durchgeführt und ihr PKW-Schlüssel wurde sichergestellt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt und werden bei der Polizeistation Weilburg bearbeitet.

7. Brennende Mülltonnen

Langgasse, 65606 Villmar-Falkenbach Mittwoch, 30.04.2025, 11:25 Uhr

[AKu] Am Mittwoch, den 30.04.2025, kam es gegen 11:25 in der Langgasse in Falkenbach zu einem Mülltonnenbrand. Zwei neben einer Scheune stehende handelsübliche Mülltonnen fingen aus unbekannten Gründen Feuer und brannten vollständig ab. Die Mülltonnen konnten durch aufmerksame Nachbarn gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung liegen derzeit nicht vor.

8. Sachbeschädigung auf Schulspielplatz

Weilburg, Waldhäuser Weg Mittwoch, 30.04.2025, 21:12 Uhr

[AKu] Am Mittwoch, den 30.04.2025, kam es gegen 21:12 Uhr zu einer Sachbeschädigung auf dem Spielplatz der Jakob-Mankel-Schule in Weilburg. Mehrere Jugendliche konnten von einem Zeugen beobachtet werden, wie sie Ziegelsteine auf die Rutsche des Spielplatzes der Schule warfen. Nachdem der Zeuge die Jugendlichen ansprach, entfernten sie sich von der Örtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Hinweise zu den Tätern bitte an die sachbearbeitende Polizeidienststelle Weilburg.

9. Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr L3453, zwischen Löhnberg und Barig-Selbenhausen Mittwoch, 30.04.2025, 19:30 Uhr

[AKu] Am Mittwoch, den 30.04.2025, kam es gegen 19:30 Uhr auf der L3453 zwischen Löhnberg und Barig-Selbenhausen zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Nachdem ein beteiligter PKW weiterfuhr, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, gab der andere PKW den Unfall auf der Polizeistation Weilburg zu Protokoll. Eine Anzeige gegen Unbekannt wegen einer Verkehrsunfallflucht wurde eröffnet. Sachdienliche Hinweise in Bezug auf den davongefahrenen PKW bitte an die zuständige Polizeidienststelle Weilburg.

10. Verkehrsunfallflucht Gaudernbach

Weilburg-Gaudernbach, Auf dem Rotlauf / Brückenstraße Donnerstag, 01.05.2025, 00:38 Uhr

[AKu] Am Donnerstag, den 01.05.2025, verlor in der Straße "Auf dem Rotlauf" / Brückenstraße gegen 00:38 Uhr ein PKW-Führer die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit einer Gartenmauer. Im Anschluss montierte der Fahrer die Kennzeichen ab und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstellt. Bei dem PKW handelt es sich um einen silbernen Audi A4. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Weilburg in Verbindung zu setzen 06471-93860.

11. Ladendiebstahl Rossmann

Löhnberg, Güldenstadt Mittwoch, 30.04.2025, 15:50 Uhr

[AKu] Am Mittwoch, den 30.04.2025, kam es gegen 15:50 Uhr in der Rossmann-Filiale in Löhnberg zu einem Ladendiebstahl durch zwei bislang unbekannte Täter. Beide betraten den Verkaufsraum der Filiale und befüllten nacheinander die mitgeführten Rucksäcke mit diversen Artikeln. Nachdem sie durch Mitarbeiter wahrgenommen wurden, verließen sie fluchtartig den Laden. Hierbei ließen sie einen Rucksack zurück. In diesem waren bereits Bestandswaren von ca. 500 EUR enthalten. Sollten sie Hinweise zu der Tat oder den Tätern liefern können, melden sie sich bitte bei der Polizeidienststelle Weilburg unter der 06471-93860.

