Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw kommt von der Straße ab - Fahrer verletzt

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 54-jähriger VW-Fahrer die Legefelder Hauptstraße in Fahrtrichtung Weimar. Kurz vor dem Ortseingang Legefeld kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Böschung und kollidierte mit einer Laterne. Durch Gegenlenken kam der VW zurück auf die Fahrbahn und dort zum Stehen. Der 54-Jährige verletzte sich und wurde zur Versorgung in die Klinik nach Bad Berka verbracht. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Unfallursache war nach ersten Erkenntnissen ein geplatzter Reifen.

