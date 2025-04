LPI-J: Pkw mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag befuhr eine 59-jährige Mitsubishi-Fahrerin die Landstraße 1054, aus Richtung Weimar kommend, in Fahrtrichtung Ramsla. Kurz vor dem Ortseingang Ramsla kam ihr ein 19-jähriger Opel-Fahrer, teilweise auf ihrer Fahrbahn, entgegen. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

