POL-OL: Einbruch in Werkstatt - Tatverdächtige gestellt

Oldenburg (ots)

Nach einem versuchten Einbruch konnte die Polizei zwei Tatverdächtige stellen, gegen beide wird nun ermittelt.

Am Donnerstagabend, gegen 22:20 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen Einbruch in eine Werkstatt an der Bremer Heerstraße. Der Zeuge beobachtete zwei Personen, die sich auf dem Gelände aufhielten und eine Scheibe der Werkstatt einschlugen.

Vermutlich weil sie entdeckt wurden flüchteten die beiden noch vor dem Eintreffen der Polizei mit einem Seat.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kam einer Funkstreife der beschriebene Wagen im Largauweg entgegen. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und kontrollierten die beiden Insassen, zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren.

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen sowie des Autos fanden die Einsatzkräfte mögliches Einbruchswerkzeug, welches sichergestellt wurde. Zudem ergaben sich bei dem 21-jährigen Fahrer Hinweise auf einen möglichen Einfluss von Betäubungsmitteln. Zur weiteren Abklärung wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen.

Eine Überprüfung der Werkstatt bestätigte die Angaben des Zeugen: Die Beamten stellten eine frisch eingeschlagene Fensterscheibe fest.

Beide Männer wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruches eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.(342342)

