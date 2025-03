POL-OL: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw - eine Person verletzt

Oldenburg (ots) - Nach einem Diebstahl am Posthalterweg flüchteten drei Männer mit einem Auto, diese konnten trotz intensiver Fahndung der Polizei entkommen. Am gestrigen Nachmittag, gegen 17.00 Uhr, meldete sich der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes am Posthalterweg in Oldenburg-Wechloy bei der Polizei und berichtete von einem Diebstahl. Der Detektiv hatte ...

mehr