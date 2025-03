Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstahl im Verbrauchermarkt - Tatverdächtige können nach Flucht entkommen

Oldenburg (ots)

Nach einem Diebstahl am Posthalterweg flüchteten drei Männer mit einem Auto, diese konnten trotz intensiver Fahndung der Polizei entkommen.

Am gestrigen Nachmittag, gegen 17.00 Uhr, meldete sich der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes am Posthalterweg in Oldenburg-Wechloy bei der Polizei und berichtete von einem Diebstahl. Der Detektiv hatte zuvor drei männliche Personen im Bereich der Spirituosenabteilung beobachtet. Nach Passieren des Kassenbereichs, ohne Waren zu bezahlen, verließen die Männer das Geschäft. Der Detektiv folgte den Tatverdächtigen bis zu einem Auto, konnte diese aber nicht mehr ansprechen. Der Polizei konnte der Detektiv aber das Kennzeichen mitteilen, bevor die Männer mit dem Fahrzeug davonfuhren. Durch die Polizei wurde umgehend die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug aufgenommen.

Kurze Zeit später entdeckte eine Funkstreife das beschriebene Fahrzeug, einen blauen Daihatsu, im Bereich der Autobahnanschlussstelle Eversten. Noch bevor die Beamten Anhaltezeichen geben konnten, beschleunigte der Fahrer des Wagens stark.

Die Polizei nahm unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Der Daihatsu verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Kreyenbrück und missachtete dabei das Rotlicht einer Ampel. Anschließend setzte das Fahrzeug seine Flucht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den Gehweg fort. Im Bereich des Iriswegs verloren die Einsatzkräfte den Sichtkontakt zum Fahrzeug. Kurze Zeit später konnte der Daihatsu jedoch verlassen aufgefunden werden. Zeugen berichteten, dass die drei Männer das Fahrzeug verlassen und über einen Zaun geflüchtet seien.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Alle sind etwa 30 bis 40 Jahre alt und dunkel gekleidet.

-Eine Person trug eine dunkelblaue Jacke und einen beigen Schal.

-Die zweite Person war mit einer schwarzen Jacke, weißen Sneakern und einem weißen Cap bekleidet.

-Die dritte Person trug ebenfalls dunkle Kleidung und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten die Tatverdächtigen bisher unerkannt entkommen.

Das Fahrzeug wurde nach Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und auf Anordnung des Amtsgerichtes durchsucht und zur weiteren Untersuchung abgeschleppt. Bei der ersten Durchsicht fanden die Beamten im Auto größere Mengen an Alkoholika sowie Einbruchswerkzeug. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und fragt insbesondere, ob es mögliche Geschädigte durch die rücksichtlose Flucht der Tatverdächtigen gibt. Hinweise werden unter der Rufnummer 0441 - 7904115 entgegen genommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. (332118)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell