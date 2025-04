Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind wird bei Unfall schwer verletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Ein 11-Jähriger ist am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Junge kam mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Lindiger Straße gefahren und fuhr nach rechts in der Neustädter Straße auf dem Gehweg weiter. Dort wechselte er auf die Fahrbahn, beachtete dabei aber nicht den nachfolgenden Verkehr. In der Folge ist er durch einen Pkw erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Hier erfasste ihn ein weiterer Pkw. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. An den beiden Pkw entstanden unfallbedingte Sachschäden.

