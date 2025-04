Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuer auf einem Recyclinghof - keine Verletzten

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Samstagvormittag ist gegen 11.00 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr die Brandmeldeanlage eines Entsorgungsbetriebs im Stadtteil Mülheim-Dümpten eingelaufen. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte durch Mitarbeiter eingewiesen und darüber in Kenntnis gesetzt, dass in einer der Hallen Plastikmüll brennt. Es stellte sich heraus, dass im Kern eines Abfallhaufens aus ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen ist. Um die Glutnester besser erreichen zu können, wurde der Müll mit einem betriebseigenen Radlader auseinandergezogen und umgeschichtet. Anschließend wurde der Müll durch zwei eingesetzte Trupps unter Atemschutz abgelöscht. Der eingesetzte Löschzug der Feuerwache Broich erhielt bei dem Aufbau der Löschwasserversorgung Unterstützung durch Einsatzkräfte des Brandschutzes der Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH. Nachdem unter zur Hilfenahme der Wärmebildkamera keine Auffälligkeiten mehr festgestellt wurden, konnte der Einsatz nach ca. 2,5 Stunden beendet werden. (DR)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell