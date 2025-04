Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand auf Flachdach durch Dachdeckerarbeiten

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Sonntag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 11.46 Uhr ein vermeintlicher Dachstuhlbrand gemeldet. Bei dem Objekt handelte es sich um eine Tennishalle in der Nikolaus-Ehlen-Straße in Mülheim Dümpten. Zu diesem Zeitpunkt fand kein Betrieb in der Halle statt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Rahmen von Abdichtungsarbeiten auf dem Dach zu einem kleinflächigen Brand im Bereich der Dachkonstruktion gekommen war. Der Dachdecker alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell mit einem Kleinlöschgerät löschen. Um sich einen Eindruck vom Halleninneren zu verschaffen, mussten die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zum Gebäude erlangen. In dem betroffenen Hallenbereich wurde lediglich eine leichte Verrauchung festgestellt. Um mögliche Glutnester in der Unterkonstruktion auszuschließen, wurden Teilbereiche unterhalb des betroffenen Dachbereiches entfernt. Die entnommenen Teile und der betroffene Bereich wurden anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei wurden keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt. Bei dem Versuch, das Feuer selbstständig zu löschen, hatte der Dachdecker eine leichte Handverletzung davongetragen. Nach kurzer ambulanter Behandlung an der Einsatzstelle, durch den mit alarmierten Rettungsdienst, konnte der Dachdecker an der Einsatzstelle verbleiben. Nachdem das Gebäude mithilfe eines Hochleistungslüfters rauchfrei gemacht wurde, hat die Feuerwehr die Einsatzstelle nach ca. einer Stunde an die Polizei übergeben. Aufgrund des Einsatzstichwortes wurden der Führungsdienst, die beiden Löschzüge der Wachen Broich und Heißen sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Heißen alarmiert. (DR)

