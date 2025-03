POL-PDNR: Fahrzeugkontrolle führt zur Festnahme

Sörth (ots) - In der Zeit von Freitag, 28.03.2025, 17.00 Uhr, bis Samstag, 29.03.2025, 16.00 Uhr, kam es in Sörth, Ringstraße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten eine Geldbörse mit Inhalt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

mehr