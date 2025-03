POL-PDNR: Unfallflucht Sportplatz Melsbach

Linz am Rhein (ots) - Am Freitag, 28.03.2025 gg. 17:40 Uhr wurde in der Straße Am Konvikt in Linz am Rhein eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der 43jährige Fahrzeugführer eines PKW stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde der Wache zugeführt und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten ...

