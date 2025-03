Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Kraftfahrzeugs unter BtM-Einfluss

Linz am Rhein (ots)

Am Freitag, 28.03.2025 gg. 17:40 Uhr wurde in der Straße Am Konvikt in Linz am Rhein eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der 43jährige Fahrzeugführer eines PKW stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde der Wache zugeführt und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten Verfahren wurde eingeleitet. Am Samstag, 29.03.2025 fuhr der gleiche Betroffene immer noch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehend mit einem E-Scooter zur Wache der Polizei Linz, um seinen sichergestellten Fahrzeugschlüssel abzuholen. Er hatte nicht bedacht, dass der E-Scooter auch ein Kraftfahrzeug darstellt und dass er diesen auch nicht fahren durfte. Somit wurde erneut eine Blutprobe entnommen

