Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nach Fahndung wird betrunkener Autofahrer ermittelt

Neuwied-Heddesdorf (ots)

Ein couragierter Neuwieder Bürger versuchte am Samstagnachmittag in Heddesdorf einen 71jährigen angetrunkenen Mann davon abzuhalten, in sein Auto einzusteigen und loszufahren. Der Neuwieder Senior konnte sich aber losreißen und fuhr davon. Im Rahmen der Fahndung konnte sein Fahrzeug in der Nähe seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Er selbst konnte in der Wohnung lokalisiert werden. Nach richterlicher Anordnung wurde die Wohnung von der Polizei betreten und der Fahrer wurde angetroffen. Ein Alco-Test ergab eine Wert von 1,25 Promille. Deswegen wurde er zwecks Blutprobe auf die Dienststelle verbracht und es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

